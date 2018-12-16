الرئاسة السودانية تصدر بيانًا لأبرز ما تضمنته زيارة البشير الخاطفة لدمشق

أصدرت الرئاسة السودانية مساء الأحد، بيانًا كشفت فيه أبرز ما تضمنته الزيارة الخاطفة التي أجراها الرئيس عمر البشير إلى دمشق الأحد، والتقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال البيان إن البشير أكد لنظيره السوري، أن سوريا دولة مواجهة وإضعافها إضعاف للقضايا العربية.

وأضاف البيان، أن البشير والأسد أكدا أن الأزمات التي تمر بها الدول العربية تلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها.

أجرى الرئيس السوداني، عمر البشير، الأحد، زيارة غير معلنة إلى دمشق، وفق مصادر سياسية سودانية مطلعة.

وقالت المصادر، إن البشير أجرى زيارة خاطفة لسوريا في طريق عودته للخرطوم من جولة خارجية، دون تقديم تفاصيل أخرى.