مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين بانفجار وسط عفرين السورية

المصدر: ا ف ب‎

قُتل 8 أشخاص على الأقل اليوم الأحد، إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق يقع وسط مدينة عفرين في شمال سوريا، والتي يسيطر عليها الجيش التركي والقوات الموالية له، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن “الانفجار وقع عند أطراف سوق الهال بالقرب من نقطة عسكرية لمقاتلين موالين لتركيا، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص هم 4 مدنيين و 4 عناصر من القوات الموالية لأنقرة”.

وأشار عبد الرحمن، إلى “إصابة أكثر من 20 شخصًا بجروح بين المدنيين والمقاتلين، بعضهم حالاتهم خطرة”، لافتًا إلى أن “عدد من قضوا قابل للارتفاع”.

كما أدى الانفجار إلى خسائر مادية جسيمة في منطقة التفجير، بحسب المرصد.

وتسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية منذ آذار/مارس على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في محافظة حلب، بعد هجوم واسع شنّته ضد المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم واشنطن.

وأجبر الهجوم على منطقة عفرين، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكانها البالغ 320 ألفًا على الفرار. ولم يتمكّن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم بعد.