اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية في البصرة (صور)‎

تجمع العشرات من المتظاهرين في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، اليوم السبت، امام منزل رئيس مجلس محافظة البصرة، وليد كيطان، وسط المحافظة.

واشتبك المتظاهرون الذين أحرقوا إطارات السيارات في الشارع المؤدي لمنزل رئيس مجلس البصرة، مع الشرطة التي تدخلت لتفريقهم، مستخدمة الغازات المسيلة للدموع والقنابل الدخانية.

وقال نشطاء عراقيون: “حصلت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقي، استخدمت فيها الحجارة والغاز المسيل للدموع، والاطلاقات النارية في الهواء لتفريق المحتجين”.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن “اشتباكات بين المتظاهرين والأمن العراقي أدت إلى إحتراق جامع قرب منزل رئيس مجلس البصرة وليد كيطان”.

وتجدَّدت الاحتجاجات بالبصرة منذ أيام للضغط على حكومة عادل عبدالمهدي لتحسين الظروف المعيشية، وإيجاد فرص عمل للعاطلين، وتشهد التظاهرات أعمال عنف من الحين لآخر بين المحتجين والقوات الأمنية.