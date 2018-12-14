فك حصار المحتجين الغاضبين لمسؤولين في محافظة البصرة (فيديو)

تمكن أعضاء مجلس محافظة البصرة، جنوبي العراق، من الإفلات بعد محاصرتهم على يد محتجين غاضبين، داخل مجلس المحافظة، وذلك بعد جلسة شهدت خلافات حادة حول تنصيب محافظ جديد.

وأظهرت مقاطع وصور بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، هروب أعضاء مجلس المحافظة بسيارات مصفحة من المتظاهرين.

وقال ناشطون: إن المسؤولين “تمكنوا من الخروج بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى المبنى، واستخدم بعضهم السيارات العسكرية للتمويه”.

وأقدم محتجون غاضبون على منع أعضاء مجلس محافظة البصرة من مغادرة المبنى، وذلك بعد رفع جلسة اليوم، التي كانت مقررة لانتخاب محافظ جديد بديلًا عن المحافظ الحالي أسعد العيداني.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن مئات المتظاهرين “تجمعوا أمام مبنى المجلس وحاصروا أعضاء المجلس بداخله، مطالبين بإقالة الحكومة المحلية”، فيما وصلت تعزيزات عسكرية إلى المدينة من قوات مكافحة الإرهاب تحسبًا للطوارئ.

وأخفق مجلس محافظة البصرة، اليوم الجمعة، باختيار محافظ جديد، خلفًا للمحافظ السابق أسعد العيداني الذي فاز بمقعد في مجلس النواب، وذلك في جلسة شهدت شدًا وجذبًا بين تحالف “سائرون” المدعوم من مقتدى الصدر وتحالفات أخرى.