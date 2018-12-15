صور خامنئي والخميني في مكتبه..عراقيون لمسؤول ببغداد: هل أنت عراقي أم إيراني؟

أثارت صور لعضو مجلس محافظة بغداد، عن كتلة “بدر” المقربة من طهران علي جعفر العلاق، جدلًا واسعًا، خلال اليومين الماضيين، على مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ ظهر العلاق وهو جالس في مكتبه وخلفه صورتان، واحدة للمرشد الإيراني علي خامنئي، والثانية لمرشد الثورة الإيرانية الأول روح الله الخميني، فضلًا عن ظهور سلاح رشاش.

حيال ذلك، خاطب عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية وغضب، العلاق بقولهم “هل أنت مسؤول إيراني أو عراقي”، فيما رأى آخرون أن “هذه الصور دليل واضح على التبعية الإيرانية لبعض المسؤولين العراقيين، ودليل على التدخل والهيمنة الإيرانية داخل مؤسسات الدولة العراقية”.

إلى ذلك طالب ناشطون، الحكومة العراقية، “بإصدار قرارات تمنع رفع صور رجال الدين غير العراقيين داخل مؤسسات الدولة، كونها مؤسسات عراقية وليست أجنبية”.