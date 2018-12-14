الجيش الإسرائيلي يعتقل نائبين من حماس في البرلمان الفلسطيني

الجيش الإسرائيلي يعتقل نائبين من حماس في البرلمان الفلسطيني

المصدر: الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، نائبين اثنين في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) عن حركة حماس، وقياديًا من الحركة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان، بأن الجيش الإسرائيلي داهم مدينة نابلس، واعتقل النائب ياسر منصور، والقيادي في حركة حماس، مصطفى الشنار، من منزليهما.

وأشار شهود آخرون إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت داهمت كذلك بلدة الظاهرية بمدينة الخليل، واعتقلت النائب إسماعيل الطل، من منزله، فيما قامت القوة العسكرية بتفتيش منازل “منصور”، و”الطل”، و”الشنار” قبيل اعتقالهم .

وتعتقل قوات الجيش الإسرائيلي فلسطينيين بزعم أنهم مطلوبين لأجهزتها الأمنية.

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