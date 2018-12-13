مقتل 8 لدى اعتقال مرشح في إقليم جنوب غرب الصومال

قُتل ثمانية صوماليين وأصيب 10 آخرون، الخميس، في مواجهات بين قوات الأمن ومواطنين غاضبين من اعتقال قوات إثيوبية الشيخ مختار روبو أبو منصور، المرشح لانتخابات إقليم جنوب غرب الصومال، والقيادي السابق لمسلحي حركة الشباب.

وأكدت حنيفة إبراهيم، نائبة في البرلمان، في تصريح صحفي، اعتقال الشيخ مختار روبو من قبل القوات الإثيوبية (ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال/ أميصوم) المتمركزة في مدينة بيدوا، بمنطقة باي، في إقليم جنوب غرب الصومال، حيث تم نقله إلى العاصمة مقديشو.

وشهدت بيدوا، عقب اعتقال المرشح في الانتخابات الرئاسية بإقليم جنوب غرب الصومال، مواجهات عنيفة بين القوات الأمنية وعشرات المواطنين الغاضبين، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين، بحسب الإدارة المحلية.

وعزت وزارة الأمن القومي في الحكومة اعتقال الشيخ مختار روبو إلى “عدم تنازله حتى الآن عن الأفكار المتشددة، وعدم تنديده بأفعال الإرهابيين، كما أنه لم يعلن عن تأييده للحكومة الصومالية الفيدرالية”.

وأضافت الوزارة، في بيان أصدرته عقب عملية الاعتقال، أن شيخ مختار روبو “قام بأعمال تخريبية ضد الحكومة الصومالية والأقاليم الفيدرالية”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تسلم روبو شهادة قبوله في خوض سباق الانتخابات المحلية من لجنة الانتخابات في الإقليم.

يذكر أن روبو، المنشق عن حركة الشباب، سلّم نفسه للحكومة الصومالية، في أغسطس/آب 2017، بعد مفاوضات طويلة جرت بين الجانبين استمرت لشهور.