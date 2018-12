رئيس الصومال المتحالف مع قطر يقاوم العزل باحتجاز رئيس البرلمان

احتجزت السلطات الصومالية رئيس البرلمان محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، ووضعته تحت الإقامة الجبرية، وذلك على خلفية تحرّك داخل مجلس الشعب من أجل سحب الثقة من رئيس البلاد محمد عبدالله فرماجو، الذي تقول تقارير إخبارية إنه فاز بمنصبه بدعم مالي قطري.

وأظهر مقطع فيديو نشَره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام السلطات الصومالية بمنع نوابٍ من زيارة رئيس البرلمان المحتجز، بينما ترتفع الأصواب الرافضة لتقييد حرّية الرئيس المنتخب للبرلمان، كونه يحمل الحصانة من التوقيف.

Somali federal MPs refused to visit the office and residence of the Speaker of the parliament. This is an unprecedented move by Farmaajo’ militia.#somalia #Mogadishu #puntland #Galmudug pic.twitter.com/yllo9r0PXU

— Mukhtar Ainashe (@mukhtarainashe) December 10, 2018