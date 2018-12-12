الاحتلال الإسرائيلي يزعم قتل أحد منفذي عملية عوفرا

زعم الإعلام العبري، أن قوة إسرائيلية خاصة تمكنت من اعتقال شاب فلسطيني وقتل آخر متهمين بتنفيذ عملية عوفرا، والتي أصيب فيها تسعة مستوطنين بينهم امرأة بجراح خطيرة.

وذكر موقع والا العبري، أن القوة الإسرائيلية الخاصة قامت باعتقال الشاب الفلسطيني ونقل زميله للمستشفى بعد إصابته بطلق ناري بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية، مشيرة إلى أنه يشتبه بهما بتنفيذ عملية عوفرا.

وأضاف الموقع، أن اشتباكًا مسلحًا أدى لإصابة أحدهما بجراح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى هداسا بمدينة القدس وتوفي هناك.

في السياق ذاته، قالت مصادر فلسطينية إن سائق مركبة عمومية أصيب بجراح حرجة، بعد أن أطلقت قوة إسرائيلية خاصة النار عليه، وقامت باعتقاله وهو مصاب.

ووفقًا للمصادر، فإن الشاب صالح البرغوثي أصيب بجراح بعد أن أطلقت قوات خاصة النار على مركبته، وأصابته ثم اعتقلته، فيما أشارت مصادر عبرية أن مستعربين من وحدة “يمام” هم من نفذوا عملية إطلاق النار.

ويشدد الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته الأمنية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بزعم البحث عن مطلوبين نفذوا عمليات ولاذوا بالفرار.