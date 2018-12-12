فلسطين تجهز مذكرة لمجلس الأمن بعد تهديدات باغتيال عباس

أعلن مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم الأربعاء، أن فلسطين بصدد تجهيز مذكرة لمجلس الأمن الدولي بمشاركة عربية، بشأن التهديدات الإسرائيلية بتصفية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال منصور، في حديث لإذاعة صوت فلسطين :”نقترب من إنجاز مذكرة رسمية احتجاجية على تهديدات الاحتلال للرئيس باغتياله، والاعتداء على المؤسسات الوطنية، لاسيما وكالة وفا، وقضية اقتحام الإسرائيليين لقبة الصخرة في القدس”.

وأوضح أن هذه المذكرة سيتم توجيهها إلى مجلس الأمن عبر رئيسه، وإلى الأمين العام ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل بعثة فلسطين لدى المنظمة، لمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء كل ذلك.

كما أكد منصور أن فلسطين ستعيد طرح طلب حصولها على العضوية الكاملة في مجلس الأمن، لافتًا إلى أن الاتصالات مستمرة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والخمس دول التي ستصبح أعضاء مع بداية العام المقبل.

ويأتي التحرك الفلسطيني على خلفية توزيع مستوطنين إسرائليين ملصقات على عدد من الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية تدعو لتصفية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي المصايف في مدينة رام الله، واعتدت على مقر وكالة الأنباء الفلسطينية، ومؤسسات حكومية أخرى.