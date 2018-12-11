على خلفية “طار البلد”.. راغب علامة يتراجع عن شكوى نائب هدد بقطع رأسه

قال الفنان اللبناني راغب علامة، اليوم الثلاثاء، إنه لن يتقدم بطلب إلى البرلمان لرفع الحصانة عن نائب أصدر تصريحات اعتبرها علامة تهديدًا مباشرًا له بقطع الرأس؛ لأنه قدم أغنية تنتقد الوضع السياسي المتدهور في البلاد.

وفي اتصال مع وكالة “رويترز” من مكان تواجده في أثينا، قال علامة إنه لن يتقدم بطلب رفع الحصانة، وأضاف: “الشعب حاكم حكمت ديب وهذا يكفيني، الشعب عرف من الظالم ومن المظلوم. لن أدخل في انتقام، ثم إن رفع الحصانة أمر لن يتحقق في ظل ظرف سياسي كلنا يعرفه ما رح يعملوه، الله يسامحه وأكيد لن يعيدها”.

وكان الجدل قد اندلع قبل يومين في البلاد على خلفية إصدار علامة أغنية تحمل عنوان “طار البلد”، والتي تحث الشعب على التحرك ضد “الفساد وطغيان الأزمات المعيشية”.

وقد أغضبت هذه الكلمات النائب حكمت ديب، الذي ينتمي إلى كتلة الرئيس ميشال عون النيابية، وقال على قناة “أو تي في” التلفزيونية التابعة لعون: “هيدا لازم يطير راسو، شو يعني طار البلد؟ شو هل اللامسؤولية”.

وكان علامة نشر هذه الأغنية في وقت فشلت فيه الأطراف السياسية في لبنان في الاتفاق على حكومة ائتلافية جديدة، بعد أكثر من سبعة أشهر على الانتخابات، رغم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الملحة.