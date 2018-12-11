عقب “تهديده”.. حكمت ديب يتهم راغب علامة بـ”زعزعة استقرار” لبنان (فيديو)

واصل النائب اللبناني حكمت ديب، هجومه على الفنان راغب علامة، متَّهمًا إياه بـ”زعزعة استقرار” لبنان، مشيرًا إلى أن أغنيته الجديدة “طار البلد”، لا تناسب الظروف التي تمر بها البلاد.

وقال النائب اللبناني في مداخلة هاتفية مع قناة “الجديد” إنه “كان أمام راغب علامة أن يقول للممولين حلوا عن البلد، لكن طار البلد وسط معاناة لبنان سياسيًّا واقتصاديًّا ومتابعة المسؤولين لإيجاد حلول، غير جيدة خاصة أنها لا تتناول شيئًا إصلاحيًّا”.

وأضاف أن “الأغنية تدمر البلد ولا تريد إصلاحه، والبلد أكبر من الجميع، كما أن لها أهدافًا أخرى سياسية باستغلال المواطنين وبث اليأس في نفوسهم وهذا غير مقبول”.

وكان حكمت ديب هاجم راغب علامة بسبب أغنيته، قائلًا: “هيدا لازم يطير راسه، شو يعني طار البلد؟ شو هاللامسؤولية؟”.

وردَّ راغب علامة على النائب، من خلال حسابه عبر “تويتر”، فقال: “بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفون علنًا كالدواعش، أكيد طار البلد، أنت خفت من أغنيتي وعم تهددني”.

وتابع: “أنا ما بخاف من تهديدك، لكني الآن أقدم إخبار إلى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي”.