الأونروا تعلن عن تقليص عجز موازنتها إلى 21 مليون دولار

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، بيير كرينبول، عن أن الوكالة تمكنت من تجاوز أزمتها المالية، وتقليص عجزها المالي، من 400 مليون دولار، إلى 21 مليون دولار، نتيجة دعم المانحين لخدمات الأونروا.

وعبّر كرينبول، خلال مؤتمر صحفيّ عقده اليوم الثلاثاء، عن أسفه الشديد، لفقدان عدد من موظفي الوكالة في غزة وظائفهم، خاصة الذين أصبحوا ضمن برنامج الطوارئ، بسبب تقليص الدعم الذي كانت تتلقاه الأونروا.

وقال كرينبول” الوكالة استطاعت العمل المتواصل ونجحت في فتح أبواب المدارس، أمام 280 ألف طالب من قطاع غزة، من خلال تغلبها على أكبر عجز في تاريخ الأونروا”.

وحول أزمة أصحاب البيوت المدمرة إبان حرب العام 2014، قال كرينبول ” إنه يعد العائلات التي دمرت بيوتها، لإعادة العمل على بنائها من جديد، من خلال التواصل مع المانحين لإعادة الإعمار”.

واحتشد مئات المواطنين الفلسطينيين اليوم، في عدد من مدارس وكالة الغوث، مطالبين بإعادة إعمار منازلهم التي هدمت في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وداعين الأونروا لتحمل تكاليف أجرة بيوتهم التي يسكنون فيها بشكل مؤقت.

وكانت الإدارة الأمريكية، قد اتخذت قرارًا بوقف دعم الأونروا بعد تقليصه، وتوجيه الدعم لمن يستحق، بزعم خروج الأونروا عن التكليفات التي أُنشأت من أجلها.