“فتح”: الاقتراح القطري بإنشاء مطار في غزة يعزز صفقة القرن

هاجمت حركة فتح الفلسطينية، تصريحات قطرية حول اقتراح الدوحة على إسرائيل، إنشاء مطار في غزة.

وكان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، قال في وقت سابق من يوم الإثنين، إنه “اقترح على الجانب الإسرائيلي بناء مطار في قطاع غزة”.

وأضاف العمادي لوكالة أنباء سوا ومقرها غزة، أن “الجانب الإسرائيلي قال إن الطلب سيُدرَس وماطلوا… سنكرر المطالبة بذلك”.

وتابع أن “الجانب الإسرائيلي كان متخوفًا أمنيًا، لكننا قلنا لهم: أمنيًا ممكن أن نحلها من خلال طائرات تذهب للدوحة وتعود منها إلى غزة فقط، وتحت إشراف أمني قطري على ذلك”.

وردًا على ذلك، قال مسؤول الإعلام في جهاز التعبئة والتنظيم في حركة فتح، منير الجاغوب، إن “تصريحات العمادي المتعلقة بالمطار، تدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، وهو مرفوض بشكل كامل”.

وأضاف الجاغوب: “من الواضح أن الأمور تذهب باتجاه غير سليم من جانب قطر في التعامل مع القضية الفلسطينية”، بحسب ما نقل عنه موقع “دنيا الوطن” الفلسطيني.

وتابع أن “قطر دولة عربية لا نتدخل في شؤونها الداخلية، وبالتالي هذا تدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، وهذا تعزيز للانقسام الفلسطيني الداخلي”.

واعتبر أن الاقتراح القطري “يساعد على تطبيق صفقة القرن والتي أحد بنودها عزل غزة عن الضفة الغربية والقدس”.

وشدد على أن “هناك جهة مسؤولة عن الشعب الفلسطيني، وهي منظمة التحرير، وأي تجاوز لهذه الجهة هو حقيقة تلاعب بالقضية الفلسطينية، وعبث مرفوض”.

وبحسب “رويترز” رفضت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوجات)، وهي الجهة الحكومية الإسرائيلية المنوط بها التنسيق مع قطر فيما يتعلق بجهود الإغاثة في غزة، التعليق على تصريحات العمادي.