فلسطينيون يتظاهرون أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بإسقاط قانون الضمان (فيديو)

تظاهر مئات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء أمام مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، بالضفة الغربية؛ للمطالبة بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي.

وتأتي هذه المظاهرات، ضمن سلسلة فعاليات انطلقت كحراك شعبي ضد قانون الضمان الاجتماعي، الذي دعت الحكومة الفلسطينية إلى إقراره وتنفيذه خلال الأيام المقبلة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال إنّ “هناك من يحاول أن يستغل الاحتجاجات على قانون الضمان الاجتماعي لأغراض خاصة، وإنّ هناك بعض الكبار الذين لا يستفيدون من القانون يحرضون على إلغائه”.

وأضاف الرئيس في كلمة له خلال عقد المجلس الاستشاري لحركة فتح، أنّ “قانون الضمان الاجتماعي فيه أخطاء، لكنه قانون يصحح بالنقاش وبالحوار وإبداء الملاحظات ويعدل تعديلًا كاملًا بأثر رجعي”، مشيرًا إلى أنّ “قانون الضمان الاجتماعي وضع لمصلحة الناس والعمّال”.

وكان من المقرر أنّ يبدأ العمل بقانون الضمان الاجتماعي مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 200، قبل أن يعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، عن تأجيل الانضمام لصندوق الضمان حتى مطلع العام الجديد.

وشهدت الأيام الماضية، عدة فعاليات واعتصامات قام بها الحراك الشعبي الفلسطيني، بعدة مناطق بالضفة الغربية، رفضًا للقانون وللمطالبة بإلغائه.