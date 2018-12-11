تحالف الصدر: حديث المالكي عن توليه منصب نائب الرئيس “إفلاس سياسي”

اعتبر تحالف “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، حديث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن اتفاق سياسي لتوليه منصب نائب الرئيس العراقي “إفلاسًا سياسيًّا”.

وكان المالكي أعلن، أمس الاثنين، عن وجود اتفاق على توليه منصب نائب الرئيس العراقي، فيما قال إن سليم الجبوري المقرب من الإخوان المسلمين سيكون النائب الثاني.

ونفى النائب عن تحالف “سائرون” غايب العميري في حديث لوسائل إعلام محلية، وجود أي اتفاق على تولي المالكي، أي منصب في الدولة العراقية، فيما أكد رفض تحالفه توليه مناصب مهمة.

وأضاف العميري أن “تصريحات المالكي الأخيرة تأتي من باب الإفلاس السياسي، فهو يحاول إعادة نفسه إلى الواجهة من خلال تصريحات بعيدة عن الواقع”.

وأشار إلى أن الكثير من الجهات السياسية ومنها تحالفه يرفضون تولي المالكي أي منصب رفيع في الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن كتلته لا تمتلك الأغلبية السياسية لتمريره في البرلمان.

ولم يختر الرئيس العراقي برهم صالح نوابه لغاية الآن، إذ نص الدستور العراقي على ضرورة أن يكون للرئيس نائب واحد على الأقل، فيما أفرزت العملية السياسية في البلاد، خلال الدورة البرلمانية الماضية، ثلاثة نواب للرئيس العراقي، وهم كل من: زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، وزعيم “القرار” العراقي أسامة النجيفي.