نوري المالكي: سأكون نائبًا للرئيس العراقي (فيديو)

أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الإثنين، أنه سيحصل على منصب نائب رئيس الجمهورية العراقية.

وقال المالكي، في تصريح لراديو “المربد” المحلي، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح لا يمانع أن أتولى منصب النائب الأول له، لكن المشكلة أن المكون السني لم يقدم أي مرشح لغاية الآن”.

وأضاف المالكي، أن السنة ربما سيقدمون القيادي سليم الجبوري ليكون نائبًا ثانيًا لرئيس الجمهورية.

ولم يختر الرئيس العراقي برهم صالح نوابه لغاية الآن، حيث نص الدستور العراقي على ضرورة أن يكون للرئيس نائب واحد على الأقل، فيما أفرزت العملية السياسية في البلاد، الدورة البرلمانية الماضية، ثلاثة نواب للرئيس العراقي، وهم كل من: زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، وزعيم “القرار” العراقي أسامة النجيفي.