الجيش الإسرائيلي يقتحم مقر وكالة الأنباء الفلسطينية برام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مقر وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، في حي المصاريف بمدينة رام الله، واحتجزت الموظفين بداخله ومنعتهم من الخروج.

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية، فإن قوات الاحتلال قامت بجمع معلومات عن كافة العاملين في الوكالة، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية ومنعتهم من مغادرة المكان.

وبحسب “وفا”، قامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ومنعت مصوري الوكالة من القيام بعملهم، وقامت بتخريب واقتحام مكاتب الإدارة والتحرير.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد عزز من قواته ومجموعاته في مناطق متفرقة من الضفة الغربية؛ بحثًا عن منفذي عملية إطلاق نار، أمس، أدت لإصابة 9 مستوطنين، أحدهم بجراح خطيرة، فيما لاذ المنفذون بالفرار.