إصابة 6 مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب مدينة رام الله (فيديو)

أصيب ستة مستوطنين، مساء الأحد، جرّاء عملية إطلاق نار على مجموعة من المستوطنين، قرب مستوطنة عوفرا قرب مدينة رام الله، بالضفة الغربية.

وذكر موقع 0404 العبريّ، أن سيارة مسرعة تقل مسلحين، أطلقت النار تجاه عدد من المستوطنين، مما أدى لإصابة ستة منهم ، بينهم امرأة إصابتها خطيرة.

وتابع الموقع العبري، أن منفذي العملية تمكنوا من الفرار بعد أن أطلقوا النار، فيما تحاول القوات الإسرائيلية البحث عن السيارة التي فرّت من المكان.

وتشهد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، توترًا كبيرًا خاصة في ظل عمليات الاستيطان المستمرة والتي زادت حدتها عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.