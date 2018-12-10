مستوطن يدهس مواطنًا فلسطينيًا غرب مدينة رام الله

أُصيب مواطنٌ فلسطيني بجروح بالغة الخطورة، مساء الأحد، بعد قيام مستوطن إسرائيلي بدهسه متعمدًا، بالقرب من قرية نعلين غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن المواطن يوسف نافع 60عامًا، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد إصابته بجراح خطيرة، عقب دهسه، بينما كان يقطع شارعًا لدخول البلدة التي يقيم فيها.

وشهدت الأيام الماضية، العديد من الاعتداءات من قبل المستوطنين تجاه المواطنين الفلسطينيين، من خلال عمليات اقتحام متكررة وحرق بيوت ودهس مواطنين، في ظل حملة شرسة تقودها مؤسسات يهودية في إطار التهويد الجغرافي والديمغرافي للضفة الغربية ومدينة القدس.