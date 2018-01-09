مقتل مستوطن إسرائيلي بهجوم شنّه مسلح في الضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي ومسؤولون في قطاع الصحة إن مسلحًا يُشتبه أنه فلسطيني قتل بالرصاص قائد سيارة إسرائيليًا في الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء.

وقال مدير خدمة الإسعاف الإسرائيلية خلال تصريح لراديو الجيش إن الإسرائيلي القتيل الذي يسكن في مستوطنة قرب مدينة نابلس الفلسطينية قُتل بالرصاص وهو في سيارته، وأكد المستشفى نبأ وفاته.

وقالت متحدثة باسم الجيش إن الجنود يفتشون عن المشتبه به.

وأعلنت كتائب “عز الدين القسام”، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مساء الثلاثاء، أن “عملية نابلس، هي أول ردٍ عملي بالنار”.

وقال أبو “عبيدة” الناطق باسم كتائب “عز الدين القسام”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن “عملية نابلس هي أول ردٍ عملي بالنار لتذكير قادة العدو (إسرائيل)، ومن يقف وراءهم (لم يسمهم) أن ما تخشونه قادم”.

وأضاف: “الضفة ستبقى خنجرًا في خاصرتكم (قادة إسرائيل)”، دون تفاصيل إضافية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأن ما ذكره المتحدث باسم كتائب “القسام”.

وزادت التوترات في المنطقة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر كانون الأول.

وأثار قرار ترامب الذي عدل به عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عقود غضب الفلسطينيين الذين يسعون إلى إقامة دولة مستقلة تضم القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة.