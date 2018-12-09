حيدر العبادي: لهذا السبب منعت إيران حصولي على ولاية ثانية (فيديو)

أكد رئيس ائتلاف “النصر” ورئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي الأحد، التدخل الإيراني في تشكيل الحكومة العراقية، وإبعاده عن الحصول على ولاية ثانية لرئاسة الوزراء.

وقال العبادي خلال تصريح متلفز لقناة الشرقية المحلية: أعتقد أن التدخل الإيراني حال دون حصولي على ولاية ثانية، بسبب التزامي بالعقوبات الأمريكية على طهران، فيما يتعلق بحركة الدولار، مشيرًا إلى أن الإيرانيين بالفعل أحسّوا بالخطر منه، لذلك دعموا رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي.

وأضاف العبادي:”موقفي من العقوبات الأمريكية على طهران كان واضحًا بأنني ضدها، لكن في الوقت ذاته لن أعرّض بلدي إلى الخطر”.

وأشار إلى أن إيران عملت بالفعل على منعه من تسلّم الولاية الثانية، من خلال خلقها جوًا من صراع الإرادات في العراق يصب في صالحها، على حدّ تعبيره.