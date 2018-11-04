إحالة حيدر العبادي وأعضاء حكومته إلى التقاعد رسمياً

أصدر رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، أمرًا ديوانيًّا يقضي بإحالة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وأعضاء حكومته إلى التقاعد.

ونص الأمر الديواني على أنه، “بالنظر لمنح مجلس النواب العراقي الثقة للحكومة وأدائها اليمين الدستورية، واستنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور، فإنه يتم إحالة كلّ الأسماء الواردة أدناه إلى التقاعد”، مبيّنًا أن “الجهات ذات العلاقة ستتولى تنفيذ هذا الأمر”.

وجرى الخميس الماضي، مراسيم تسليم واستلام الحقائب الوزارية بين الحكومتين بحضور عادل عبد المهدي، و حيدر العبادي.

ونالت حكومة عبدالمهدي، ثقة البرلمان بعدما وافق النواب على 14 وزيرًا من أصل 24، فيما سيصوّت على بقية التشكيل الوزاري لاحقًا.

وأدّى عبدالمهدي والوزراء الـ14، اليمين الدستورية أمام البرلمان، في جلسة لم تخلُ من المشادات الكلامية والجدال بسبب خلافات حول الوزارات.