عباس: سنتوجه للانضمام إلى 18 منظمة ردًّا على القرارات الأمريكية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطة الفلسطينية ستتوجه للانضمام لـ18منظمة دولية ردًّا على القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات عن الأونروا وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

وأكد عباس أنه لا يؤمن بالسلاح ولا بالصواريخ ولا الطائرات ولا الدبـابات، مشيرًا إلى أن ما تقوم به السلطة الفلسطينية أهم.

وتابع عباس في كلمته على هامش افتتاح أعمال المؤتمر الدولي لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحكومة: ” أتمنى أن أرى كل الحاضرين يشاهدون الخان الأحمر معًا هذه هي المقاومة الشعبية السلمية التي تفقأ عين العدو”.

وأضاف:” نحن لا نؤمن بالحرب ولا السلاح ولا الصواريخ ولا الطائرات ولا الدبابات، وصدقوني ما نعمله أهم بكثير من كل هذا، وأعطيكم دليلًا على هذا قبل سنة عندما حصلت عملية في القدس فقتل أشخاص، واتخذ نتنياهو إجراءات ضد الأماكن الدينية اجتمعت القيادة وقررت وقف التنسيق الأمني”.

في سياق منفصل تحدث عباس عن إبلاغ الاحتلال بضرورة تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية أو إلغائها، قائلًا: “أبلغنا الإسرائيليين أن اتفاقية باريس الاقتصادية إما أن تعدل أو تلغى فأخبرونا أن الجواب سنحصل عليه خلال أيام، لكن وزير الجيش أفيغدور ليبرمان الذي تواصل معنا استقال ولا نعلم الآن مع من سنتواصل”.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع واشنطن علق الرئيس عباس بالقول: “عندما جاء ترامب إلى السلطة زرته في البيت الأبيض والتقيته في السعودية وزارنا في بيت لحم وذهبت إلى نيويورك وجلست معه وتكلمنا في السياسة وقال أنا موافق على كل ما قلته، وقلت للوفد المرافق، حللت القضية الفلسطينية في نصف ساعة، وبعد ذلك فوجئنا بإغلاق مكتب المنظمة في واشنطن ونقل سفارته من تل أبيب إلى القدس ووقف المساعدات للأونروا فكانت النتيجة أننا قطعنا علاقاتنا مع أمريكا”.

وأكد عباس توتر العلاقة مع حركة حماس قائلًا: “إخواننا في حماس عملنا 20 اتفاقًا معهم وآخر هذه الاتفاقات في 12-10-2017 على أساسه يتم تمكين حكومة الوفاق من ممارسة عملها كما تمارسه في الضفة الغربية وهي حكومة شكلت بالاتفاق بيننا وبينهم، ثم نذهب إلى الانتخابات ومن ينجح في الانتخابات يأخذ البلد، إذا هم نجحوا مبروك عليهم إذا إحنا نجحنا مبروك علينا، واتفقنا معهم ووافقوا مع المصريين”.

ومضى بالقول: “كانت النتيجة.. وضعوا متفجرات لرئيس الوزراء ورئيس المخابرات وفعلًا حصل الانفجار، ونسينا الانفجارات وقلنا تعالوا نعيد العمل بالاتفاقات السابقة، وقلت للرئيس عبدالفتاح السيسي إما أن نستلم كل شيء ونتحمل المسؤولية، وإما أن يستلموا كل شيء ويتحملوا المسؤولية”، مؤكدًا أنه يوجد قضايا كثيرة سوف يجري القيام بمتابعتها بما يضمن مصالح الشعب الفلسطيني.