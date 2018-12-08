المالكي: تحالف سائرون خطر على العملية السياسية في العراق

قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، إن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يشكل خطرًا على العملية السياسية؛ بسبب فرضه إرادة معينة على رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وتصاعدت حدة الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب العراقية حول مرشح وزارة الداخلية المقرب من إيران فالح الفياض، فيما يرفض تحالف الصدر تمريره، ويطالب بمستقل لتلك الوزارة.

وقال المالكي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن ائتلافه لن يسمح للتحالف باستبدال المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض، ولا حتى أي مرشح آخر من المرشحين للوزارات الشاغرة.

وطالب المالكي تحالف سائرون بإيضاح وجهة نظرهم التي تدفعهم لرفض تولي الفياض لحقيبة الداخلية والامتناع عن التصويت له في البرلمان.

وأشار إلى أنه في حال لم يحصل الفياض على الأصوات التي تؤهله لتولي الداخلية فسيتم استبداله، أما إذا ما حصل على ثقة غالبية أعضاء البرلمان العراقي، فهذا يعني بأن الشعب هو من اختاره لهذا المنصب.

وزاد: “إن التصويت على وزراء الحكومة يتم عبر قبة البرلمان لتولي الوزارات، وليس عبر التهديد والوعيد”.