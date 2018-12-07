التيار الصدري يعلّق على اغتيال قيادي بجناحه العسكري “سرايا السلام” في بغداد

علّق التيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشيعي البارز في العراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، على اغتيال حسين لعيوص الحݘامي، القيادي في سرايا السلام (الجناح المسلح للتيار الصدري)، بالأسلحة الكاتمة، في منطقة الشعلة شمالي العاصمة العراقية بغداد، أمس الخميس.

وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي، في تصريحات صحفية، تابعتها “إرم نيوز”: إن “هذه المحاولات هي بمثابة ابتزاز لسرايا السلام التي كان لها دور بارز خلال الحرب ضد داعش، وهناك من يحاول خلط الأوراق”، مشددًا على أن “عدم اكتمال الكابينة الوزارية من الأسباب التي تؤدي إلى الاغتيالات وإلى انتشار الجريمة المنظمة”.

وأضاف الزاملي أنه “لحد الآن غير معروف الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال، ونحن نؤكد على أهمية الكشف عن الجهة التي قامت بهذا العمل”، مؤكدًا أن “سرايا السلام هي القوة العسكرية والتي لها دور في الوقوف مع الأجهزة الأمنية، وخاصة في سامراء وكربلاء وليس لها أي نشاط عسكري في بغداد، ولكن تساعد الأجهزة الأمنية من خلال الاستخبارات والمعلومات لمطاردة المتطرفين”.

وبيّن القيادي في التيار الصدري أنه “ما زالت الكتل والأحزاب السياسية تصر على المكاسب والمناصب ولا تلتفت لمصالح المواطن في العراق، لذلك تم تأخير تشكيل الحكومة”.