الأمطار تشل بنغازي وموانئ شرق ليبيا (صور وفيديو)

شلت الأمطار الغزيرة مدينة بنغازي وموانئ النفط في شرق ليبيا وسط تحذ يرات من جريان أودية وانهيار سدود مائية كبيرة في المنطقة.

وأغرقت الأمطار شوارع بنغازي ومطارها، ما أدى إلى توقفه وسط أنباء عن إعلان حكومة في شرق ليبيا يوم الأربعاء والخميس إجازة رسيمة.

بنغازي اليوم // كارثة إنسانية ……!!—————————————-ألزم بيتك ..بنغازي #غااارقة????‍♂️????‍♂️—————————————- Posted by ‎صابر صابر‎ on Tuesday, December 4, 2018

وأغلقت عدة موانئ نفطية الأربعاء، من بينها السدرة ورأس لانوف بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق ما أعلن مهندس موانئ

سيول وادي قطارة القادمة إلى بنغازي نسآل الله السلامة للجميع Posted by Salem Hasan Abd Alati on Wednesday, December 5, 2018

وقال المهندس لرويترز إن “ناقلة حاولت الرسو في مرفأ السدرة، لكنها لم تتمكن من التحميل”.

وقال مصدر في مطار بنغازي، إن “مطار المدينة الرئيسية في شرق البلاد مغلق أيضًا بسبب الأمطار الغزيرة”.

وتناقل مستخدمون بمواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع من داخل بنغازي، حيث تستمر الأمطار الغزيرة اليوم الأربعاء، ما ينذر بتفاقم الآثار التي نجمت عن أمطار الأيام السابقة.