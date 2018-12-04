نتنياهو: التحرك نحو أنفاق حزب الله “جزء صغير” من الانتشار على كل الجبهات

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء أن جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران حفرت أنفاقًا عبر الحدود من لبنان لإدخال مسلحين إلى شمال إسرائيل.

وتحدث نتنياهو بعد أن قال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم إنه شنّ عملية على الجانب الإسرائيلي من الحدود “لكشف وإحباط” الأنشطة تحت الأرض.

وقال نتنياهو إن إسرائيل اتخذت قرار التحرك بخصوص الأنفاق “قبل أسابيع” وبدأت التنفيذ صباح اليوم.

وأضاف أن العملية ستستمر ما كان ذلك ضروريًا وهي “جزء صغير” من عملية انتشار على كل الجبهات للدفاع عن إسرائيل.