رئيس وزراء العراق يخفق في تمرير باقي تشكيلته الوزارية‎

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رفضت عدة كتل سياسية، وعلى رأسها "سائرون" التي تصدرت الانتخابات (54 مقعدًا) وتحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دخول قاعة البرلمان.