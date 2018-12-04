رئيس وزراء العراق يخفق في تمرير باقي تشكيلته الوزارية‎

أخفق رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، في تمرير باقي تشكيلته الوزارية داخل البرلمان؛ بسبب الخلافات العميقة بين الكتل السياسية بشأن المرشحين.
وأرجأت رئاسة البرلمان جلسة التصويت على المرشحين إلى الخميس؛ إثر فشل انعقاد الجلسة لعدة مرات؛ نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين المقدر بـ165 من أصل 329 هم إجمالي عدد النواب.
ورفضت عدة كتل سياسية، وعلى رأسها “سائرون” التي تصدرت الانتخابات (54 مقعدًا) وتحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دخول قاعة البرلمان؛ احتجاجًا على المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الثمانية المتبقية، وخاصة المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض.