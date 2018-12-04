الأمن العراقي يفرق تظاهرة في البصرة بالرصاص الحي (فيديو)

فرّقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي، تظاهرة أمام مبنى محافظة البصرة جنوبي البلاد، نظمها أصحاب “السترات الصفراء”، عقب محاولتهم اقتحام مبنى المجلس.

وتجددت التظاهرات؛ احتجاجًا على تردي الواقع المعيشي وللمطالبة بتوفير فرص العمل.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن العشرات من محتجي “السترات الصفراء” الذين بدأوا بلبسها على غرار ما يحصل في فرنسا، تظاهروا اليوم أمام مبنى المحافظة؛ في محاولة لاقتحامه، فيما أطلقت القوات الأمنية الرصاص عليهم، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.

ويوم أمس، اقتحم عشرات المحتجين مقر إقامة وزيري المالية والعمل؛ للمطالبة بالوظائف والتثبيت على الملاك الدائم وتحسين الواقع المعيشي.

وأضافت أن القوات الأمنية تحاول منع دخولهم للمبنى، مبينةً “أن المتظاهرين طالبوا بـ32 مطلبًا؛ أهمها عدم تسويف حقوق البصرة”.

وتجدَّدت احتجاجات البصرة، منذ أيام؛ للضغط على حكومة عادل عبدالمهدي لتحسين الظروف المعيشية، وإيجاد فرص عمل للمعطلين، فيما تشهد التظاهرات أعمال عنف بين الحين والآخر، بين المحتجين والقوات الأمنية.