العراق يعتقل المسؤول عن تزويد داعش بالأسلحة في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، القبض على شخص، قالت إنه المسؤول عن تزويد تنظيم داعش في مدينة الموصل بالأسلحة.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان، إن “مفارز فوج المهمات الأول واستنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة، ألقى القبض على مسؤول جمع الأسلحة لتنظيم داعش، بعد استدراجه لكمين محكم في إحدى المحلات بالجانب الأيسر للموصل”.

وأضافت أن المتهم، “مطلوب للقضاء العراقي، وفق أحكام المادة 4 من قانون الإرهاب”.

ولم تكشف الوزارة العراقية عن هوية المتهم.

ورغم انتهاء العمليات العسكرية في محافظة نينوى، التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، إلا أن القوات العراقية تعلن بين الحين والآخر القبض على قيادات في التنظيم، يختبئون بين السكان المحليين.