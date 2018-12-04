مسلحو تنظيم داعش يغتالون شيخ عشيرة جنوبي الموصل العراقية

قتل أحد شيوخ العشائر اليوم الثلاثاء، بهجوم مسلح لعناصر تنظيم داعش في قرية العمريني جنوبي مدينة الموصل.

وذكر مصدر أمني، أن “مسلحين هاجموا قرية العمريني الواقعة جنوبي الموصل، وقتلوا الشيخ راغب عبد الهادي، أحد زعماء عشيرة البوبدران، عندما أطلقوا النار عليه من أسلحتهم”.

وأضاف المصدر، أن المسلحين لاذوا بالفرار بعد تنفيذ العملية، فيما وصلت القوات الأمنية العراقية بعد الحادث، وفتحت تحقيقًا للوقوف على ملابساته.

ويأتي هذا الهجوم بعد تصاعد التحذيرات من عودة تنظيم داعش إلى مدينة الموصل، وذلك بعد خروقات أمنية متكررة ضربتها خلال الفترة الماضية، وسط دعوات لتعزيز القوات العسكرية التي تسيطر على المدينة، وتوحيد القرارالأمني.

واغتال مسلحون مجهولون مؤخرًا، الشيخ خليل محمد الجربا، وهو أحد زعماء قبيلة شمر، وعضو مجلس قضاء البعاج، نايف خليل، بعد إطلاق النار عليهما عندما كانا يستقلان سيارة عضو المجلس الشخصية، قرب مدينة دوميز في قضاء سنجار، غرب الموصل.