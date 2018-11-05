وزير لبناني: النظام السوري قتل لاجئين عادوا إلى بلادهم

قال وزير شؤون النازحين في لبنان معين المرعبي، الاثنين، إن لديه معلومات عن مقتل بعض اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ يونيو/حزيران الماضي، خاصة المناطق التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد.

وكشف المرعبي أن “آخر جريمة تبلَّغ بها من أصدقاء ارتكبت بحق عائلة الأسبوع الماضي في بلدة الباروحة بريف حمص السورية”، مضيفًا أن “مسؤولًا أمنيًّا في قوات النظام السوري دخل إلى منزل العائلة وقتل الأب وابنه وابن أخ الأب”.

وأوضح الوزير أنه “شاهد صور الجريمة عبر الهاتف أرسلها له صديق على صلة بالعائلة التي عادت إلى سوريا منذ فترة ليست ببعيدة”، مشيرًا إلى أن “معظم أخبار التصفية والقتل تحصل بحق العائدين في المناطق التي يسيطر عليها النظام خاصة في القرى والبلدات التي تقع على الحدود اللبنانية الشرقية والشمالية”.

ولفت إلى أن “المعلومات التي ترده كثيرة من أصدقاء تربطهم علاقة مع الذين عادوا إلى سوريا منذ يونيو الماضي، التاريخ الذي بدأت به السلطات اللبنانية تسهيل عودة طوعية للاجئين سوريين إلى بلادهم”.

وعن إجراءات اتخذتها السلطات اللبنانية بعد هذه المعلومات، قال المرعبي إن “العودة طوعية وتكون عادة بطلب من اللاجئين السوريين لتسهيل عودتهم إلى بلادهم، ولم نجبر أيّ أحد على العودة”، منوهًا إلى أنه “لا يمكننا أن نتدخل لا سلبًا ولا إيجابًا، الذي له علاقة بموضوع العودة هو مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من خلال متابعتها لهم في سوريا”.

وتابع “يستطيعون متابعتهم في بعض الأماكن التي يعودون إليها لأنه ليس لدينا سلطة داخل الأراضي السورية ولا علاقات مباشرة مع النظام”، مشككًا في الوقت ذاته “بصدق الدعوات المتكررة للنظام السوري بدعوة اللاجئين إلى العودة قائلًا إن كلامه غير صحيح لأن ممارساته عكس ذلك”.

وأفاد المرعبي بأن “النظام يمنع عشرات الآلاف من العائلات السورية من العودة إلى قراهم ومدنهم من أجل تحقيق تغيير ديموغرافي، يقوم به بمساعدة الإيرانيين وحزب الله”.

في السياق، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، خلال زيارة إلى بيروت في أغسطس/آب الماضي، إن “اللاجئين قلقون من مسائل بينها عدم توافر البنية التحتية والخوف من تعرّضهم للعقاب، أو التجنيد العسكري حال العودة لسوريا”.

وحسب بيان للأمن العام اللبناني، فقد عاد السبت الماضي أكثر من 87 ألف نازح سوري إلى بلادهم منذ يوليو/تموز الماضي، ضمن العودة الطوعية التي تنظمها بيروت بالتنسيق مع النظام السوري، إذ عاد حوالي 80 ألفًا بشكل فردي و7 آلاف و670 ضمن حملات العودة الطوعية.