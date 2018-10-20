الجيش الإسرائيلي “يختطف” محافظ القدس

اختطفت قوة خاصة في الجيش الإسرائيلي، مساء يوم السبت، محافظ القدس عدنان غيث، في بلدة بيت حنينا شمال المدينة المحتلة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة، إن قوة خاصة من جنود إسرائيليين، اختطفوا المحافظ غيث بعد أن قطعت طريقه 3 سيارات من القوات، وخطفوه من داخل مركبته بعد إغلاق الطريق.

وأشارت المصادر إلى أن القوة الخاصة اقتادت المحافظ إلى جهة غير معلومة.

ويعتبر المحافظ ممثلًا للرئيس الفلسطيني محمود عباس في المحافظة.

وفي وقت سابق صباح اليوم السبت، اعتقلت قوات إسرائيلية، مدير جهاز المخابرات الفلسطينية في مدينة القدس، العقيد جهاد الفقيه، بعد أن أوقفت سيارته أثناء توجهه إلى عمله.

وذكرت “وفا”، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت “الفقيه” على حاجز عسكري نصبته له قرب بلدة “الجديرة” شمال غرب القدس المحتلة.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي اقتاد “الفقيه” وهو من سكان بلدة “قطنة”، إلى مركز تحقيق “المسكوبية” في القدس.