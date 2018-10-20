العراق.. تحالف سُني يقترح عرض التشكيلة الوزارية على الكتل السياسية 

، عرض تشكيلته الوزارية على الكتل السياسية، قبل عرضها على البرلمان؛ لضمان منحها الثقة.

اقترح تحالف “القرار العراقي”، الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي، السبت، على رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة

ومن المقرر أن يقدم عبدالمهدي، حكومته، الأسبوع المقبل، إلى البرلمان العراقي لمنحها الثقة.

وقال تحالف القرار العراقي (11 مقعدًا من أصل 329)، في بيان، إن “التشاور حول الكابينة (التشكيلة) الوزارية، لم يرتق إلى مستوى ما هو مطلوب في هذه المرحلة الدقيقة”.

واستطرد: “وتلافيًا لأي إشكال، نقترح عرض أسماء الوزراء مع السير الذاتية لكل شخصية منهم على الكتل السياسية، والإصغاء إلى الملاحظات من أجل كسب التأييد والدعم في البرلمان”.

وبخصوص الأنباء التي تحدثت عن احتمال إرجاء تقديم أسماء الوزراء للوزارات السيادية، شدد التحالف على ضرورة أن يقدم عبدالمهدي “تشكيلة وزارية كاملة”.

وقبل أسبوعين، قال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، إن تحالف “سائرون” الذي يدعمه، والذي تصدر الانتخابات برصيد 54 مقعدًا (من أصل 329)، “لن يقدم مرشحين لإتاحة الفرصة أمام عبدالمهدي، لاختيار تشكيلته”.

واتخذ تحالفا “الفتح”، الذي جاء في المركز الثاني برصيد 48 مقعدًا، و”النصر”، الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات بحصوله على 42 مقعدًا، قرارين مماثلين لقرار الصدر.

وجاء اختيار عبدالمهدي، لتشكيل الحكومة المقبلة، بناء على توافق بين الكتل الشيعية الفائزة في الانتخابات.

وتم تكليف عبدالمهدي، بمهمة تشكيل الحكومة، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وأمامه مهلة شهر لتقديم التشكيلة للبرلمان لمنحها الثقة، ما يعني أن الفترة القانونية المحددة لتشكيل حكومته، تنقضي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.