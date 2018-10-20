مرجع شيعي عراقي يدعو لتجريم من يسبون الصحابة وأمهات المؤمنين

طالب المرجع الديني العراقي فاضل البديري، اليوم السبت، الحكومة العراقية والمرجعيات الدينية في البلاد بتجريم “رواديد وأصحاب منابر” يسبون الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم.

وتضمنت وثيقة صادرة من مكتب البديري “إدانته واستنكاره ظاهرة سب صحابة النبي محمد وزوجاته والنيل من رموز المسلمين، من قبل بعض الجهلة الحمقى الذين لا دين لهم من المتطفلين على رواديد وخطباء المنبر الحسيني”، معتبرًا ذلك “ظاهرة تمثل اختراقًا خطيرًا للمذهب الشيعي، زرعها متآمرون لتمزيق المسلمين وإشاعة الفتنة والبغضاء بينهم”.

وطالب “الحكومة والمرجعيات الدينية، بتجريم أفعال هؤلاء ومعاقبتهم والتصدي لهم بكل الوسائل”.

وتناقل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من الأشخاص داخل (مجلس حسيني) وهم يرددون هتافات وقصائد فيها سب وإساءة إلى الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي لاقى ردود فعل رافضة من قبل شخصيات سياسية ودينية واجتماعية.