الأمم المتحدة: روسيا وتركيا تمنحان اتفاق إدلب مزيدًا من الوقت

قال يان إيجلاند، مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الخميس، إن روسيا وتركيا تعتزمان إتاحة مزيد من الوقت لتطبيق اتفاقهما الخاص بعدم التصعيد في منطقة إدلب السورية، وهو ما يدعو “لارتياح كبير” في منطقة يعيش بها ثلاثة ملايين نسمة.

وذكر إيجلاند، بعد اجتماع دوري في جنيف بشأن الأوضاع الإنسانية بسوريا، أن روسيا أكدت في الاجتماع، أن دمشق سحبت القانون العاشر المثير للجدل الذي يجيز مصادرة أراضٍ وعقارات من اللاجئين.

وأضاف، أن دبلوماسيًّا روسيًّا أبلغ الاجتماع بأن أي إشارة إلى سريان القانون إشارة خاطئة.

وكانت موسكو التي تدعم النظام السوري، وأنقرة التي تدعم الفصائل المناوئة له توصّلتا في الـ 17 من أيلول/سبتمبر الماضي، إلى اتفاق جنَّب محافظة إدلب ومحيطها هجومًا واسعًا كانت تُعدّ له دمشق.

وينصّ الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح يراوح عرضها بين 15 و20 كم على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة، على أن تسحب الفصائل سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة في مهلة أقصاها العاشر من الشهر الحالي.