المبعوث الأمريكي إلى سوريا يعلن انسحاب مسلحين من إدلب

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، للصحفيين في أنقرة، عن انسحاب بعض المسلحين من المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب، بموجب الاتفاق الروسي التركي بشأن المنطقة الواقعة شمال غرب سوريا.

وقال جيفري، “سحب الأسلحة الثقيلة اكتمل وفقًا لكل الروايات، هناك بعض التساؤلات بشأن ما إذا كان كل المنتمين لهيئة تحرير الشام قد غادروا”.

وتعد هيئة “تحرير الشام”، وهي تحالف يقوده الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا، أقوى تحالف للمتشددين في إدلب.

وتوصلت روسيا وتركيا، إلى اتفاق يقضي بإقامة منطقة عازلة، تمتد ما بين 15 و20 كيلومترًا في أراضٍ تسيطر عليها المعارضة، وإخلائها من كل الأسلحة الثقيلة والمتشددين بحلول يوم الإثنين الماضي.