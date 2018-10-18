الرئيس اللبناني: تشكيل الحكومة قاب قوسين أو أدنى

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، أن الحكومة قاب قوسين أو أدنى من عملية التشكيل، وفق ما ذكر تلفزيون “المستقبل” المحلي.

ويتابع عون الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة في ضوء التطوّرات التي استجدت خلال الساعات الماضية.

وكان الرئيس عون شدَّد أمام زوّاره أمس، على “أن الملف الحكومي له الأولوية في الوقت الراهن”، معربًا عن أمله في أن تشكل الحكومة في أسرع وقت كي تنصرف إلى مواجهة التحديات المختلفة وفي مقدمها التحديات الاقتصادية”.

جاء ذلك وسط توقعات بتشكيل الحكومة اللبنانية خلال الأيام القليلة المقبلة، وطغيان أجواء إيجابيّة ورغبة جامحة لدى جميع الفرقاء بتسريع وتيرة التشكيل أكثر ما يمكن.

من جانبه، بيَّن رئيس الحكومة سعد الحريري في وقت سابق، أنّه مع “الإسراع في التشكيل دون التسرّع، فقد باتت الأمور -اليوم- واضحة لدى الجميع”.

وأضاف أنّه سيتحاور مع الفرقاء السياسيين ويضع النقاط على الحروف، دون أن يدخل في التسميات، قائلًا إنّ “المغلف” الذي وضعه في عهدة عون يتضمَّن “تصورًا حول الحصص وليس الأسماء” في إطار حكومة من 30 وزيرًا.