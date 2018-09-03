الحريري يسلم ميشال عون “صيغة حكومة وحدة وطنية”

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري سلم الرئيس اللبناني ميشال عون “صيغة حكومة وحدة وطنية”.

وأعلن الحريري ذلك بعد لقائه رئيس الجمهورية، في قصر بعبدا، موضحًا أن الحكومة التي أنجزها “لا ينتصر فيها أحد على الآخر”.

وأضاف: “والصيغة لا أحد يملكها إلا فخامة الرئيس وأنا، ولم تُناقش مع أحد وأفكارها أخذتها من كل القوى”.

وتابع: “سنكمل المشاورات – ولا يزال هناك موضوع الأسماء – وأنا متفائل دائمًا عندما أزور رئيس الجمهورية”.

ويقصد بالصيغة أن التشكيلة الحكومية، التي قدمها الحريري لعون، تضمنت حصص الحقائب الوزارية على الأحزاب السياسية، من دون أسماء.

وطلب عون، في مايو/أيار الماضي، من سعد الحريري، زعيم تيار “المستقبل”، تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات النيابية.

غير أن تشكيل الحكومة تأجل كثيرًا، وسط تبادل الاتهامات بين القوى السياسية بشأن المسؤولية عن التأخير.