العراق.. إعدام ستة مدانين بالإرهاب دون الكشف عن جنسياتهم

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة مدانين، وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان مقتضب للوزارة، أن “عملية الإعدام نُفذت ضمن قانون مكافحة الإرهاب بعد اكتمال كافة الإجراءات الخاصة بذلك، دون الكشف عن جنسية الستة المنفذ بحقهم حكم الإعدام”.

ونفذ العراق ما لا يقل عن 111 حكمًا بالإعدام، خلال العام الماضي، غالبيتها بحق مدانين بجرائم “إرهابية”، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

وفي 15 ديسمبر/كانون الثاني، تم إعدام 38 شخصًا بتهمة “الإرهاب” في سجن الناصرية بجنوب العراق، وقبلها بثلاثة أشهر، أعدمت السلطات 42 آخرين في نفس السجن، وفق بيانات رسمية صادرة من وزارة العدل العراقية.

وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة، والتي حكمت العراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، قد ألغت عقوبة الإعدام واستبدلتها بعقوبة السجن مدى الحياة، لكن الحكومة العراقية المؤقتة بقرارها رقم (3) لسنة 2004 أعادت العمل بها.

وتطال هذه العقوبة، وفق القوانين العراقية، مرتكبي عدد من الجرائم، في مقدمتها الجرائم “ذات الطابع الإرهابي، والقتل مع الظرف المشدد، والجرائم التي تمس بأمن الدولة الخارجي والداخلي”.