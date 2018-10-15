بناء على طلب ماكرون.. المغرب يوافق على ترحيل فرنسي أدين بالإرهاب

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة العدل المغربية، الإثنين، الموافقة على ترحيل الفرنسي توما كالي، الذي حكم بالسجن 4 سنوات بتهمة “الانتماء إلى خلية إرهابية”، وذلك “لتنفيذ ما تبقى من العقوبة في بلده” في استجابة لطلب شخصي من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وأوقف كالي، البالغ من العمر36 عامًا، وهو مهندس معلومات في مدينة “الصويرة” عام 2016، وحكم بالسجن 6 سنوات بتهمة “توفير دعم مالي” لأشخاص كانوا يخططون لارتكاب هجمات إرهابية.

وخفضت محكمة الاستئناف بالرباط في أكتوبر هذه العقوبة إلى 4 سنوات سجن، بحسب بيان الوزارة.

وأكد البيان أن الموافقة على ترحيله تأتي بعد “أن توافرت كافة الشروط المحددة قانونًا، وعملًا أيضًا بالتطبيق السلس لأحكام الاتفاقية الثنائية المبرمة في هذا المجال” بين المغرب وفرنسا.

وكانت والدته بياتريس كالي التمست من ماكرون في أغسطس التدخل لترحيل ابنها، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

وذكر بيان الوزارة المغربية أن كالي أوقف “بعد الاشتباه في ارتباطه بشبكة إرهابية تضم 9 أشخاص”.

وأشار إلى أنه “وضع رهن إشارة أمير هذه الشبكة الإرهابية مؤهلاته العلمية من أجل إعداد وتوضيب تسجيلات وأشرطة دعائية للمخططات الإرهابية”.

وأكدت محكمة الاستئناف بالرباط الأحكام الابتدائية الصادر بحق باقي أعضاء الشبكة والتي تصل إلى 20 سنة سجنًا.