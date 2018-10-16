ليبرمان يعتزم تقديم خطة لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة

قال وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أنه سيطلب من الكابينت خلال اجتماعه المقرر الأربعاء، الموافقة على شن هجوم واسع وعملية عسكرية في قطاع غزة ، وسيقدم خطة لهذه العملية .

ونقل موقع ريشيت كان عن ليبرمان قوله إنه “حان الوقت لاتخاذ قرار بتوجيه ضربة قاسية لحماس، حتى لو على حساب حملة عسكرية واسعة”.

وأضاف ليبرمان: “إن حماس تجاوزت جميع الخطوط الحمراء”، مستدركا أن: “الجميع يفهم أن الوضع كما هو عليه لا يمكن أن يستمر”.

وتابع وزير الجيش الإسرائيلي “جميع التحركات سواء المصرية أو الأممية باءت بالفشل في إقناع حركة حماس بوقف مسيرات العودة على الحدود المحاذية بين قطاع غزة وإسرائيل” .

وتشهد الأوضاع الميدانية في قطاع غزة ، توترا كبيرا جراء التهديدات المتتالية بشن عدوان على غزة ، في ظل استمرار مسيرات العودة على الحدود التي تطالب بكسر الحصار كليا عن القطاع وهو ما ترفضه إسرائيل .