ليبرمان يعلن موقفه من مطالب “حماس”

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن حكومته لن توافق على مطالب حركة حماس برفع القيود عن قطاع غزة، مقابل تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال ليبرمان في مؤتمر نظمته صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الإثنين: “على النقيض من أولئك الذين يعتقدون أن التفاهم ممكن مع حماس، فأنا لا أعتقد أن هناك أي فرصة لهذا”.

وأضاف بقوله: “لا تستطيع إسرائيل الموافقة على شروط حماس لوقف إطلاق النار، لأن هذه المطالب تشمل رفع جميع القيود الإسرائيلية على حدود غزة، الصفقة في ظل هكذا ظروف لن تحدث أبدًا”.

وكانت مؤسسات فلسطينية وإسرائيلية ودولية قد حذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع.

وتطالب حركة “حماس” برفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، لكي يكون ممكنًا التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، كما تطالب مؤسسات دولية، بما فيها الأمم المتحدة، برفع الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة.

ولكن ليبرمان رأى أنه من الممكن دفع حماس للقبول بوقف إطلاق النار في حال توجيه ضربة عسكرية قاسية للحركة في قطاع غزة.

وقال: “لا يمكن التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار في غزة، إلا بعد أن يوجه الجيش الإسرائيلي ضربة عسكرية قاسية لحركة حماس”.

وألمح ليبرمان إلى استعداده للقبول بتفاهم لوقف إطلاق النار مع حماس، على غرار ما حدث بعد حرب غزة عام 2014، ولكنه أضاف: “يجب توجيه أقسى ضربة إلى حركة حماس من أجل دفعها للقبول، حتى لو كان ذلك يعني مواجهة شاملة، علينا أن نوجه ضربة مؤلمة”.

وتم في العام 2014 التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية من خلال وساطة مصرية.