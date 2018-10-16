برلماني عراقي يحذر رئيس الوزراء الجديد من “الضغوطات” (فيديو)

قال النائب عن تحالف “سائرون” العراقي برهان المعموري، إن رئيس الحكومة الجديد عادل عبدالمهدي يحظى بدعم كبير لاختيار تشكيلة حكومته، وعليه عدم الرضوخ للضغوط الكبيرة التي يتعرض لها.

وأكد المعموري في لقاء خاص مع “إرم نيوز” من بغداد، أن الأحزاب يجب أن يتم إعطاؤها الفرصة، متوقعًا أن الحكومة ستقوم بالإصلاح حتى ولو 50%.

وأضاف “أن الشعب العراقي ينتظر من حكومة عبدالمهدي أن تكون قوية وقادرة على تحمل مسؤولياتها بالصورة الصحيحة”.

وأوضح أن عبدالمهدي هو المسؤول عن الإخفاق والنجاح، والخيارات كلها تعود له، لكن على الأحزاب كذلك تقديم أكثر من اسم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي من قبل الأحزاب السياسية للقبول بمرشحيها للمناصب الوزارية.

ولم تتضح بعد ملامح التشكيلة الحكومية، خاصة مع استقباله أكثر من 600 مرشح عبر البوابة الإلكترونية، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إعلامية إلى أن عبدالمهدي ربما يقدم لقادة الكتل السياسية 3 تشكيلات لحكومته في غضون 10 أيام.