السفير المصري: اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل سيضر بالعلاقات مع الدول العربية

قال محمد خيرت السفير المصري لدى أستراليا، إن سفراء 13 دولة عربية اجتمعوا في كانبيرا، اليوم الثلاثاء، بدافع القلق من أن تضر الخطوة التي تدرسها أستراليا للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أكد في وقت سابق اليوم، أنه “منفتح” على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وربما نقل سفارة أستراليا إلى هناك.

وأوضح خيرت، أن ذلك دفع 13 سفيرًا عربيًا للدعوة لاجتماع في العاصمة الأسترالية، مضيفًا “اتفقنا على إرسال خطاب لوزيرة الخارجية نبدي فيه قلقنا ومخاوفنا إزاء مثل هذا التصريح”.

وتابع “أي قرار بمثل هذا قد يضر بعملية السلام… سيكون لذلك عواقب سلبية على العلاقات ليس فقط بين أستراليا والدول العربية وإنما الكثير من (الدول الإسلامية) أيضًا”.