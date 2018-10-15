استراليا تدرس نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

أبلغ رئيس الوزراء الاسترالي، سكوت موريس، الإثنين، نظيره الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته تدرس نقل سفارة بلادها من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة، بحسب القناة العاشرة الإسرائيلية.

وقالت القناة، إن ذلك جاء خلال اتصال بين الجانبين، تباحثا خلاله عددًا من القضايا وتعزيز العلاقات بينهما.

وأشارت القناة إلى أنه منذ تولي موريس منصبه في رئاسة الوزراء قبل نحو شهرين، أحدث تغييرا في سياسات بلاده اتجاه إسرائيل، وأصبح يميل لداعمها بشكل علني.

ولفتت إلى أن “موريس بدأ يتخذ خطوات أكثر إيجابية لتعزيز علاقات بلاده مع الولايات المتحدة والدول المقربة منها”.

ونقلت الولايات المتحدة، وغواتيمالا سفارتيها رسميًا من تل أبيب إلى القدس، في مايو/ أيّار الماضي.

وجاء افتتاح السفارة الأمريكية، تنفيذًا لإعلان ترامب في يناير/كانون الثاني 2017، باعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل.