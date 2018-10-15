طائرات إيرانية ستحلق فوق العراق خلال “أربعينية الحسين”

أعلن رئيس منظمة الطوارئ في إيران، بير حسين، كوليوند، الإثنين، موافقة العراق على دخول مروحيات الطوارئ الإيرانية إلى أجوائه خلال أيام زيارة أربعينية الإمام الحسين.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن كوليوند، قوله: إنّ “فرقنا للطوارئ الطبية يمكنها في حال الضرورة الدخول إلى العراق بدون التشريفات الروتينية، لنقل المرضى إلى داخل إيران”.

وأضاف أنّ “إيران وقعت كذلك مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة العراقية؛ من أجل تقديم خدمات لزوار أربعين الإمام الحسين”، مشيرًا إلى أنّ “تلك الاتفاقيات جاءت خلال زيارته العراق، الأسبوع الماضي، واللقاء مع القنصل الإيراني العام في النجف وكربلاء”.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه “خلال هذه الفترة سنشهد انتشار 9 مروحيات للطوارئ و900 سيارة إسعاف في المناطق الحدودية وطرق المواصلات؛ من أجل تقديم خدمات سريعة وذات جودة لزوار الأربعين وللمرضى والمصابين”.

ويحيى ملايين الشيعة ذكرى أربعين الإمام الحسين في شهر صفر من كل عام، حيث ينصبون السرادق ويقيمون العزاء بتلك المناسبة.