عضو كنيست إسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى

اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب “الليكود” الحاخام يهودا غليك، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

ونشر الحاخام غليك صورة له أثناء اقتحامه للمسجد على حسابه الرسمي في “تويتر”، قائلا إن ذلك تم بمناسبة بدء الدورة الشتوية للكنيست مساء اليوم.

وقال غليك في تغريدة على “تويتر” إن “الاقتحام يتزامن أيضًا مع مرور 4 سنوات على محاولة اغتياله برصاص شاب فلسطيني لدوره في تشجيع الاقتحامات للمسجد الأقصى”.

وتعرض غليك في الـ30 من أكتوبر/تشرين الأول 2014 ، إلى إطلاق نار من قبل الفلسطيني معتز حجازي، الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية في منزله بالقدس الشرقية في اليوم التالي.

وأدت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى إلى موجات احتجاج فلسطينية واسعة في السنوات القليلة الماضية.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد. وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، الاقتحامات وتدعو إلى وقفها.