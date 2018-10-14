حاملًا مجسمًا للمسجد الأقصى.. بالون فلسطيني متفجر يصل إلى القدس

كشف موقع استخباراتي عسكري إسرائيلي، أن أحد البالونات المتفجرة التي يطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة تجاه المستوطنات اليهودية، وصل إلى القدس أمس السبت، حاملًا مجسَّمًا للمسجد الأقصى، فيما سقط بالون آخر قرب مبنى الكنيست الإسرائيلي.

وقال موقع “ديبكا”، إن البالون انفجر قرب مجلس أشكول في القدس، وكان بداخله صندوق من الكارتون يحتوي على مجسم للمسجد الأقصى.

وأشار الموقع نقلًا عن مصادر عسكرية، إلى أن حوالي ستة بالونات أطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة محتوية على كمية من المتفجرات وصلت إلى منطقة القدس هذا الأسبوع، وأن أحدها سقط خلف مبنى الكنيست.

وتابع “على الرغم من أن هذه البالونات تعتبر بدائية، إلا أنه يتم تطويرها بشكل مستمر من قبل حركة حماس من أجل إيقاع ضحايا إلى جانب تدمير الممتلكات”، مضيفًا أن “مثل هذه البالونات يمكن أن تحقق أهدافها في إيقاع ضحايا، إذا ما أصابت مدرسة أو منطقة سكنية”.

ووفقًا للموقع، فإن الجيش الإسرائيلي استمر في تحذير السكان من الاقتراب من هذه البالونات وإعلام الشرطة فورًا في حال العثور عليها، مشيرًا إلى أن “السكان بدأوا يتساءلون باستمرار لماذا لا يستطيع الجيش إيقاف هذه البالونات؟.”